Слот: Ще говоря със Салах

Първо трябва да попитате дали самият играч смята, че е допуснал грешка. Да, ще говоря с него, но дали трябва инициативата да бъде моя?.

Това каза мениджърът на "Ливърпул" Арне Слот на въпрос за Мохамед Салах. Както е известно, египетският национал е низвергнат от треньора на "червените" и не попадна в групата за мачас "Интер", спечелен 1:0 от английския тим, след скандално интервю, което даде преди седмица.

"Не съм казвал кой точно трябва да направи първата крачка. Освен това, тази вечер е за футболистите, които бяха в групата и на терена. Те изиграха четвърти мач за десет дни и почти не дадоха шанс на "Интер", въпреки че през уикенда получихме тежък удар с изравнителния гол на "Лийдс" в последните секунди", каза Слот.