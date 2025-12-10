Гуардиола: Щяха да ме уволнят след 6 месеца в "Реал"

За това, което постигнах със "Сити: през предишната кампания, в "Реал" щяха да ме уволнят шест месеца преди края на сезона. Мадрид е трудно място за всеки наставник. Но той е наясно – бил е тук, знае реалността. Въпросът е да печелиш мачове.

Това каза треньорът на "Манчестър Сити" Пеп Гуардиола в навечерието на мегасблъсъка в Шампионската лига с "Реал" (М). Един учениците на испанеца - Шаби Алонсо, сега води гранда от Мадрид. А бъдещето му изглежда предрешено и той ще бъде уволнен.

„Разбира се, че изпитвам съчувствие, защото бяхме заедно година и половина – две. Беше невероятно преживяване да работя с него. Не само като мениджър, споделяхме много неща, включително и семейни", каза Пеп за своя колега и приятел.