"Ботев" (Пд) поиска от БФС да махне наказанието на Херо

От "Ботев" (Пловдив) входираха официално писмо до БФС във връзка с наложеното наказание на старши треньора на отбора Димитър Димитров, съобщиха от клуба. От управата на "жълто-черните" настояват за отмяна на санкцията на Херо.

Наставникът на "канарчетата" бе наказан от Дисциплинарната комисия към БФС със спиране на треньорските му права за 3 срещи и парична санкция в размер на 3000 лева след гостуването на "жълто-черните" на "Локомотив" (София) в 19-ия кръг на Първа лига.

"Уважаеми дами и господа,

Във вчерашния ден старши треньорът на "Ботев" (Пловдив) – Димитър Димитров бе наказан със забрана за изпълняване на функции за три срещи и глоба в размер на 3000 лева. Решението на Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз определено ни изненада и по никакъв начин не кореспондира със случилото се на мача с "Локомотив" (София).

Проверка в докладите на съдията и делегата след срещата в столичния квартал „Надежда" показват, че поведението на служебните лица е описано като „коректно" и „много добро". Нещо повече – съдиите на срещата не са съставили допълнителен доклад, а единственият посочен за провинение е помощник-треньорът на домакините Живко Миланов.

Налагането на санкции от ДК към БФС се обосновава именно на докладите на длъжностните лица. В случая те показват, че няма никаква забележка по отношение поведението на Димитър Димитров на двубоя с "Локомотив" (София).

"Ботев" (Пловдив) застава изцяло зад своя старши треньор и настоява за незабавна отмяна на наказанието и наложената парична санкция. Обръщаме се към Апелативната комисия с искане за незабавна среща на ръководния орган на комисията и взимане на решение още преди сблъсъка със "Спартак" (Варна) за купата на България", написаха от управата на "канарчетата".