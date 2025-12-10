Вундеркиндът на "Байерн" изпревари Мбапе

На възраст от 17 години и 290 дни вундеркиндът на "Байерн" (М) Ленарт Карл, който направи 2:1 в 69-ата минута срещу "Спортинг" (Лисабон), стана най-младият играч в историята, който се разписва в три последователни срещи от Шампионската лига. Досега рекордът се държеше от френската звезда Килиан Мбапе – 18 години и 113 дни.

Друга добра новина за баварците от двубоя беше свързана със завръщането в игра на левия бранител Алфонсо Дейвис. Той скъса връзки на коляното през март, но след 261 дни отсъствие от терените влезе като резерва в 88-ата минута на мястото на Гнабри.

"Байерн" се нуждае от още една победа в оставащите си два мача от основната фаза на турнира – домакинство на белгийския "Юнион Сен Жилоа" и гостуване на нидерландския ПСВ (Айндховен) във втората половина на януари, за да си гарантира място в топ 8, а с това и директно класиране за осминафиналите.