Премиерът на Норвегия обеща на феновете да могат да пият алкохол по време на световното

Министър-председателят на Норвегия е обещал да намери начин феновете да имат възможност да консумират алкохол и да се наслаждават на късните мачове на своя любим отбор по време на световното първенство по футбол догодина.

Според настоящите стриктни правила в страната норвежките заведения, в които ще се излъчват двубоите от Мондиала, трябва да спрат да сервират алкохол далеч преди последния съдийски сигнал. Две от срещите в груповата фаза на скандинавците започват в полунощ и в 2:00 часа след полунощ местно време, а премиерът на страната Йонас Гар Стьоре каза, че ще намери начин да задоволи както запалянковците, така и заведенията.

„Традиция в Норвегия е хората да ходят в заведения, за да гледат мачове заедно. Смятаме, че това трябва да е възможно за цялата продължителност на срещите. Ще намерим решение доста преди началото на световното първенство. Ще видим какво трябва да се направи, независимо дали ще е нужна промяна в закона или други мерки", каза Стьоре пред местната телевизия NRK.

Норвегия започва участието си на мондиал 2026 на 17 юни във Фоксбъро, Масачузетс, срещу победителя в междуконтиненталния плейоф, в чийто финал Боливия или Суринам ще се изправи срещу Ирак, за да се реши кой ще участва на турнира в Северна Америка. Останалите опоненти в групата на скандинавската страна са Сенегал и Франция, а двубоят срещу Сенегал започва в 2:00 часа след полунощ, когато в баровете в Норвегия не е разрешено да се сервира алкохол, пише БТА.