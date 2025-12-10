ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

"Орландо" и "Никс" на 1/2-финал за купата на НБА

СНИМКА: РОЙТЕРС

Отборите на "Орландо" и "Ню Йорк Никс" са първите полуфиналисти в третото издание на турнира за купата на Националната баскетболна асоциация. Двата тима постигнаха победи в четвъртфиналните срещи от надпреварата и се класираха за Финалната четворка, която ще се проведе в края на тази седмица в Лас Вегас.

 "Орландо" надигра със 117:108 "Маями". Над всички за победителите бе Дезмънд Бейн, който вкара 37 точки.

"Ню Йорк" победи "Торонто" като гост със 117:101. За победителите Джейлън Брънсън бе най-резултатен с 35 точки.

СНИМКА: РОЙТЕРС

