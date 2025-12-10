Отиде си легендата Виолета Стамболийска, орисана да създава шампиони

Падане в басейна едва не я убива на младини, но тя оцелява и въпреки болката до последно се грижеше за физическото и емоционалното развитие на младите

"Защо не обичам да давам интервюта ли? Не смятам, че съм чак толкова важна. Има много други като мен и не смятам, че е редно аз да се опитвам да изпъкна", заявява в едно телевизионно интервю Виолета Стамболийска. Само този път хората отказват да повярват, тъй като легендарната асеновградчанка заслужаваше място на първия ред, където би трябвало да са настанени единствено и само будителите, които правят България по-хубаво място за живеене.

До последния си дъх Виолета Стамболийска се грижеше за физическото, психическото и емоционалното развитие на децата. И понеже прекара почти целия си живот в името на каузата, много от тези деца пораснаха и станаха световни и олимпийски шампиони. Да, след това те имаха много други наставници, но никога не забравиха уроците на тяхната колкото строга, толкова и обичлива треньорка. И всички до един се отдадоха на скръбта, когато на 1 декември бяха застигнати от тъжната вест, че тяхната любима преподавателка си е отишла от този свят.

Само два месеца по-рано тя отпразнува своя 82-и рожден ден, но веднага след това дългогодишните проблеми със сърцето се задълбочават и този път лекарите се оказват неспособни да помогнат. Самата тя не се страхуваше от срещата със смъртта, нито от процесите, които неумолимо принуждават човешкото тяло да се подчинява на природните закони.

Стамболийска - заобиколена от близки и приятели.

"Старостта не е за лигльовци. Аз се сблъсках с всички проблеми на остаряването – и болестите, и усещането за слабост, и болките в тялото. Но не се предадох. Предпочетох да се съсредоточа върху мисълта, че продължавам да работя и да създавам нещо красиво. Така успях да се чувствам добре въпреки всички други предизвикателства", разказваше приживе легендарната треньорка по спортна гимнастика и модерни танци.

Всъщност в самото начало тя мечтае да бъде звезда във водните спортове и започва да тренира скокове във вода, но съдбата има други планове за нея. По време на тренировка талантливата състезателка се удря в циментовата платформа и едва не губи живота си. Бъбреците обаче са сериозно пострадали и тази травма след това никога няма да отшуми. Повече от година младата асеновградчанка се възстановява, а лекарите категорично забраняват да се занимава отново със скокове във вода. За известно време тя тренира художествена гимнастика и дори участва в първото републиканско първенство през 1964 г.

Големите успехи на Виолета Стамболийска обаче идват, след като завършва ВИФ "Георги Димитров" и се захваща с треньорска дейност. Благодарение на нея България получава не един или двама спортни гимнастици и щангисти. Докато се занимава с високо спортно майсторство в ДФС "Асеновец", тя е ангажирана и с физическото възпитание на Йордан Митков и Трендафил Стойчев. Първият години по-късно ще стане олимпийски, а вторият световен шампион във вдигането на тежести.

"Винаги съм била щастлив човек, защото в учителската си кариера срещнах и работих с изключителни деца. Заедно с тях работихме неуморно в името на България. Те мечтаеха да са шампиони, а аз направих каквото е по силите ми, за да им помогна да се качат на почетната стълбица и да видят националния флаг.

Може би и заради това не усетих как целият ми живот мина в спортния салон на моето училище "Христо Ботев" в Асеновград", разказа приживе голямата треньорка.

Виолета Стамболийска

Тя ще бъде запомнена и като човека, който участва в създаването на композициите за честванията на "1300 години България", както и за всички празници на Асеновград в продължение на 30 години. През 1976 г. Виолета Стамболийска като на шега прави първия си клуб по модерни танци "Детски свят", който не само оцелява до наши дни, но и ще продължи да съществува благодарение на вече порасналите ученички на г-жа Стамболийска

"Всички ще я запомним като скромен, търпелив и всеотдаен човек. До последно духът беше като на младо момиче и за нищо на света не искаше да си тръгне от залата. Ще ни липсва много", разказва пред "24 часа - 168 истории" нейната ученичка Христина Филипова.

Но тя и стотиците други момичета, минали през школата на легендарната треньорка, няма да забравят уроците за спорта и за живота и ще продължат да ги предават от поколение на поколение, така че името Виолета Стамболийска да не бъде забравено.