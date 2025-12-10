Погба инвестира в отбор за надбягване с камили

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Световният шампион с Франция от 201-а Пол Погба, който наскоро се завърна в игра за "Монако" след близо двегодишно отсъствие заради наказание за употреба на допинг и контузии, е станал акционер и посланик на "Ал Хабуб" - професионален отбор за надбягване с камили в Саудитска Арабия.

Той е основан от бизнесмените Омар Алмаеена и Сауфан Модир през 2021. "Искам да бъда част от проект, който отива отвъд спорта и събира хора и показва традиции, които заслужават да бъдат чествани", се казва в позиция на Пол Погба.

Надбягванията с камили са традиционен и популярен спорт, най-вече в Средния Изток.