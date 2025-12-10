България до 19 г. с кошмарен жребий в квалификациите за Евро 2027

Юношеските национални отбори на България до 17 г. (набор 2010 г.) и 19 г. (набор 2008 г.) научиха съперниците си в квалификациите за европейското първенство съответно в Латвия и Чехия през 2027 г.

България на селекционера Светослав Петров ще се изправи срещу Португалия, Сърбия и Андора, като мачовете ще се играят в Португалия и задачата му изглежда доста трудна.

Тимът на България до 19 г., начело на който е Атанас Рибарски, пък се сдоби буквално с кошмарен жребий, събирайки се в група с Англия, Хърватия и Испания, като срещите ще се състоят в Хърватия.

Форматът на евроквалификациите за U17:

Пресявките в тази възрастова група ще се състоят от два кръга. Първият от тях ще се проведе в периода 1 юли – 17 ноември. Победителите от 14-те групи, както и завършилите на второ място тимове ще се класират за втори кръг на Лига А. Останалите 26 състава ще продължат участието си във втори кръг на Лига Б. Срещите от втория кръг на квалификационната кампания ще се състоят през пролетта на 2027 г. и ще определят 7-те отбора финалисти, които ще се присъединят към домакина на турнира Латвия, който също ще участва в квалификациите, но мястото му във финалния етап на надпреварата е гарантирано.

Форматът на еквроквалификациите за U19:

От този цикъл пресявките във възрастовата категория до 19 г. ще бъдат в нов формат, включващ Лига А и Лига Б, както и три кръга пресявки. Отборът на България U19, който бе в четвърта урна на Лига А, попадна в група А5.

Първият кръг на квалификациите ще бъде между 23 и 31 март 2026 г., като отборите, завършили на четвърто място в своя поток, ще изпаднат в Лига Б за втория кръг, предвиден за есента на 2026-а.

Третият и последен кръг на квалификациите ще бъде през пролетта на 2027 г., а няколко месеца по-късно ще се проведат и финалите на турнира в Чехия. В тях участие ще вземат 8 отбора, сред които ще бъдат и домакините от Чехия, които също ще участват в квалификациите, но техните резултати в пресявките няма да бъдат взети под внимание.

Домакин на ЕURO U19 през 2028 г. ще бъде България, като мачовете ще се изиграят на четири стадиона в три различни града – "Христо Ботев" и "Локомотив" в Пловдив, "Берое" в Стара Загора и "Георги Бенковски" в Пазарджик.