Адвокатът на малтретирания Адриан от Пловдив: Не п...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Съпругата на Гуардиола е напуснала фамилното имение

От близо година вървят слуховете в Испания за евентуалната раздяла между треньора на "Манчестър Сити" Пеп Гуардиола и съпругата на Кристина Сера, които минават за образцово семейство в страната.

Поведението им в последно време даваше поводи да се говори за помирение, но според телевизионното предаване "И аора Сонсолес" Кристина Сера е напуснала семейния дом, предава БТА.

До момента тя и малката дъщеря на семейството Валентина живееха в имението в Педралбес, оценяване но 10 милиона евро, и в което Гуардиола се настанява всеки пък, когато се завръща в Барселона.

Доскорошната половинка на футболния треньор обаче е закупила къща в квартал "Ейшампле" в Барселона.

Медиите коментират, че това е окончателната стъпка към развод и двамата са решили да тръгнат по нов път занапред.

