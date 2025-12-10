ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Род Стюарт дойде с две гардеробиерки

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21885420 www.24chasa.bg

Мони Николов и "Локомотив" с първа загуба у дома, отстъпиха върха в Русия

3552
Мони Николов Снимка: "Локомотив"

Първа домакинска загуба за сезона в руския волейболен елит в последния си мач в Новосибирск записа воденият от Пламен Константинов "Локомотим" с националния разпределител Мони Николов.

Пред пълните трибуни на залата си нашето момче и съотборниците му бяха неприятно изненадани от "Факел Ямал" (Новий Уренгой) - 1:3 (25:18, 23:25, 19:25, 18:25).

Така "Локомотив" отстъпи лидерската позиция на шампиона "Зенит" (Казан), който е с 11 победи, 1 загуба и 31 т. "Железничарите" на Константинов са с 10/2/30.

"Факел Ямал" пък заема 10-ата позиция от 16 участници в лигата с 4/8/13.

Мони записа днес 3 точки (1 ас, 1 блок) и получи най-висока оценка в състава на домакините.

Мони Николов Снимка: "Локомотив"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото