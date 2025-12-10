2 бронза за българското карате от Венеция

Двама български състезатели спечелиха бронзовите отличия по време на последната за 2025 година Младежка световна лига по карате, която се проведе в Лидо ди Йезоло, близо до Венеция с участието на 3400 състезатели от 83 държави.

Юлиана Лабада от клуб Калиакра в категория над 61 кг кумите при кадетките изигра шест срещи, спечели пет от тях и зае трето място от 69 състезателки в нейната категория. Лабада стартира с победа 6:4 срещу Селин Бекер от Германия, след това записа успех с 2:0 над Клаудия Касик от Чехия, със 7:1 над Хриса Микелату от Гърция и с 5:1 над Дана Елен Вибраниец от Германия. На полуфинала българката отстъпи с 0:4 пред Нина Макура от Сърбия, но в решаващия мач за бронза спечели след 6:6 и съдийско решение срещу Елин Янахи Чопич от Хърватия, съобщават от българската федерация.

Георги Марков от Етър (Велико Търново) в категория до 55 кг кумите до 14 години също изигра шест мача, като спечели пет от тях и се окичи с бронзов медал. Той започна с две победи с 8:2 над Никола Панич от Босна и Херцеговина и с 8:0 над Милтиадис Цагаракис от Гърция, преди да загуби със съдийско решение (0:0) от Вук Драгоевич от Черна гора. В репешажите за бронза Марко постигна нови три успеха - с 2:0 над Олександр Сагрунов от Украйна, с 5:0 над Спиридон Апостолатос от Гърция и с 3:1 над друг украинец Иван Бекешко.