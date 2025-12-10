“Аталанта” спря суперсерия на "Челси" от 41 мача без загуба, ако води на почивката

"Ливърпул" спечели като гост без Мохамед Салах в състава от мача с "Дебрецен" преди 16 г.

“Аталанта” спря уникална серия на “Челси” в Шампионската лига, която продължи 41 мача. В тях англичаните не бяха губили, ако водят на почивката. Сега обаче се провалиха при гостуването в Италия.

“Челси” водеше на почивката след попадение на Жоао Педро, което бе признато, въпреки че първоначално съдията даде засада. ВАР показа, че той е бил в редовно положение.

“Ливърпул” обаче успя да се справи с 1:0 над “Интер” в доста скандален мач. Това бе първи успех като гост в Шампионската лига без Мопамед Салах в състава от 2009 година насам. Египтянинът бе оставен в Англия, след като скочи на мениджъра Арне Слот понеже остана резерва в няколко мача поред.

По ирония на съдбата последната победа без Салах бе през ноември 2009 г. над “Дебрецен” в Унгария, което бе и последният двубой на Джейми Карагър за отбора.

Карагър направо разпердушини Салах след изявлението му, като обясни, че той е бил нищо без съотборниците си в “Ливърпул”.

“Дойде в отбора, без да е взел нещо в “Челси”. Египет е рекордьор по титли в африканското първенство, а Мохамед Салах няма нито една. Той трябва да разбере, че никой не е по-голям от клуба”, категоричен бе Карагър.

ВАР изигра най-сериозната роля в мача срещу “Интер”. Първо бе отменен гол на Ибрахима Конате заради игра с ръка на Юго Екитике. Върджил ван Дайк отправи удар към вратата с глава след ъглов удар, който леко докосна ръката на Екитике и смени траекторията си, за да попадне в Конате.

И в най-важния момент от двубоя отново се намеси ВАР. В последните минути Алесандро Бастони леко дръпна за фланелката Флориан Вирц в наказателното поле. Съдията Феликс Цвайер даде знак играта да продължи, но бе привикан от Сьорен Сторкс на монитора и даде дузпа. От нея Доминик Собослай вкара единствения гол в двубоя.

“Интер” го закъса още през първото полувреме, когато заради контузии напуснаха Хакан Чалханоглу и Франческо Ачерби. Реално италианският гранд загуби всичките си важни мачове в последните месеци освен победата над “Рома” през октомври. Септември падна от “Ювентус”, след това през октомври - от “Наполи”, през ноември - от “Милан” и “Атлетико”, и сега през декември - от “Ливърпул”.

Шампионската лига се завърна на строежа на “Ноу Камп”, като “Барселона” записа първата си победа над “Айнтрахт” (Франкфурт) в евротурнирите след обрат. Преди този мач двата тима се бяха срещали в 1/4-финал на Лига Европа през 2022 г., като двубоите завършиха 1:1 и 3:2 за немците.

Испанците бяха спасени от златната резерва Жул Кунде, който влезе на почивката и се разписа два пъти в рамките на 3 минути. И двете попадения бяха с глава след центрирания отляво. Първо на Мейсън Грийнууд в 50-ата минута, а след това на Ламин Ямал в 53-ата за победата.

Така след загубата от “Челси” с 0:3 каталунците са в серия от четири поредни победи в Шампионската лига с голова разлика 13:6. “Айнтрахт” пък е също в серия - четири загуби поред и почти няма шансове да влезе в елиминациите.

Ленарт Карл от “Байерн” стана най-младият играч в историята на Шампионската лига, който се разписва в три поредни мача. Едва на 17 години и 290 дни, той вкара и на “Спортинг” (Лисабон) след попаденията срещу “Арсенал” и “Брюж”. Когато е титуляр, Карл винаги вкарва, поне в Шампионската лига. Баварците бяха събудени от автогол на звездата си Йошуа Кимих и след това разпердушиниха бившия тим на Красимир Балъков, Ивайло Йорданов и Кристиано Роналдо.

