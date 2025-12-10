Асен Митков пропуска последния за годината мач на "Левски"

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че тимът е максимално концентриран да изиграе силен мач срещу „Витоша" (Бистрица) и няма да се допусне никакво подценяване.

„Имахме възможност да анализираме съперника. Гледахме тези мачове. Имахме възможност да наблюдаваме начина, по който играят с топката, както и когато се защитават. Промените в стартовите 11 не се базират на това срещу отбор от коя дивизия играем. Както винаги ще преценим какво е натоварването при играчите, моментното им състояние и ще решим. Нямаме мач през уикенда и това също ще бъде от значение", започна Веласкес.

Той коментира и темата с Асен Митков. В последните дни се появиха кадри как привърженици на "сините" горят снимка на младия играч и го кълнат.

„Той е играч като всички останали. Както към него, така и към всички останали, имам пълно доверие. Нашата отговорност и задължения като хора, които съставляваме спортно-техническия щаб, е да направим така, че всички играчи да представят най-доброто от себе си. Асен няма да бъде опция за мача, защото има болки. Вследствие на тях няма да може да попадне в групата за мача. Подхождаме по най-нормален начин и както казах не само към него, но и към всички останали, нашият подход е на база на това да извадим най-доброто от играчите", продължи треньорът.

„Петимата футболисти, които няма да попаднат в групата, са Оги, Митков заради контузия, Сангаре и Костадинов, които са наказани, както и Бала, който в близките часове очаква да стане баща и има разрешение да се прибере по-рано", коментира още Веласкес.

„Намирам играчите за напълно фокусирани върху мача. Не сме почивали тази седмица, тренирахме всеки ден, съблюдавайки физическото натоварване и смятам, че играчите са концентрирани да изиграят добър мач и да го спечелят. Трябва да бъдем скромни, да имаме уважение към съперника и турнира и да влезем отговорно в мача. Искаме да зарадваме нашите фенове. Както вече знаете моят начин да процедираме е ден за ден и седмица за седмица, но ако трябва да оценя периода, откакто съм тук – 6 януари аз се чувствам много щастлив в този клуб с всички, които работят в него, с привържениците. Така, както през миналия сезон, така и през настоящия имаме много добри резултати. Оценката ми е положителна. За всичко това да имаме щастливи дни допринасят всички служители, привърженици, всички в клуба. Но трябва да поддържаме това ниво и да се подобряваме всеки ден, защото това, за което говорим, вече е в миналото", продължи Веласкес.

„Не мисля дали някой може да си тръгне зимата, а само за мача. Искам да играем добре и да победим. Доволен съм от работата на всички футболисти и когато отвори трансферния прозорец да влагаме малко енергия и да приемаме тези процеси по нормален начин", завърши Веласкес.