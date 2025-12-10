ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Род Стюарт дойде с две гардеробиерки

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21885837 www.24chasa.bg

Ябълката на раздора в "Ливърпул" Салах може да стане съотборник на Кристиано Роналдо

2944
Мохамед Салах СНИМКА: РОЙТЕРС

Пет клуба от Саудитска Арабия - "Ал Хилал", "Ал Насър", "Ал Итихад", "Ал Ахли" и "Ал Кадисия", проявяват интерес към крилото на "Ливърпул" и египетския национал Мохамед Салах, съобщи The ​​Telegraph.

В "Ал Насър" рита легендата на световния футбол Кристиано Роналдо.

Звездата на "червените" влезе в конфликт с мениджъра на тима Арне Слот и бе оставен извън групата при победата срещу "Интер" с 1:0 от 6-ия кръг на Шампионската лига.

Договорът на 33-годишния Салах с "Ливърпул" е до лятото на 2027 г. Този сезон той е изиграл 19 мача, отбелязвайки пет гола и правейки три асистенции.

Мохамед Салах СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото