Ябълката на раздора в "Ливърпул" Салах може да стане съотборник на Кристиано Роналдо

Пет клуба от Саудитска Арабия - "Ал Хилал", "Ал Насър", "Ал Итихад", "Ал Ахли" и "Ал Кадисия", проявяват интерес към крилото на "Ливърпул" и египетския национал Мохамед Салах, съобщи The ​​Telegraph.

В "Ал Насър" рита легендата на световния футбол Кристиано Роналдо.

Звездата на "червените" влезе в конфликт с мениджъра на тима Арне Слот и бе оставен извън групата при победата срещу "Интер" с 1:0 от 6-ия кръг на Шампионската лига.

Договорът на 33-годишния Салах с "Ливърпул" е до лятото на 2027 г. Този сезон той е изиграл 19 мача, отбелязвайки пет гола и правейки три асистенции.