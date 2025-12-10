ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Род Стюарт дойде с две гардеробиерки

Юношески национал с гол в Шампионската лига

СНИМКА: БФС

Българският юношески национал Кристиян Ирмиев вкара един от головете за победата на тима си "Кьолн" при победата над "Мидтиланд" с 4:1 в мач от плейофите на младежката Шампионска лига. Така германският тим до 19 години се класира за груповата фаза, след като първият мач между двата тима бе завършил 1:1.

Ирмиев започна като вътрешен халф в схемата на тима си и в 50-ата минута направи резултата 2:1 за "Кьолн", след като се разписа след асистенция на Бенямин Лей. Българинът изигра цял мач, като в последната минута получи жълт картон.

 Халфът е от Благоевград и е син на бившия защитник на Пирин Велик Ирмиев. Талантът разкри в интервю за сайта на Българския футболен съюз, че мечтата му е да играе в "Барселона" един ден.

СНИМКА: БФС
