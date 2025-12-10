Юноша на "Левски" и сегашни играчи на клуба в топ 10 на най-скъпите българи

Илия Груев е най-скъпият български футболист според обновения списък на най-авторитетно – transfermarkt. Интересно е обаче, че в топ 10 в класацията има и играчи, които не играят във Висшата лига като халфа на "Лийдс", или пък в гръцкия ПАОК, където е Кирил Десподов, втори в подреждането. А тези от родното първенство в десетка или са играчи на "Левски", или пък са тясно свързани със "сините"

След втория Десподов с цена от по 3,5 млн. се нареждат Петко Христов (“Специя”, Италия), Филип Кръстев (“Оксфорд”, Англия) и Марин Петков (“Левски”).

В топ 10 извън тези, които играят в чужбина, са все футболисти, свързани със “сините”, които водят убедително в Първа лига. 6-ият в подреждането Валентин Антов (“Монца”, Италия) струва според transfermarkt 2,5 млн. Такава е сумата и на следващия в класацията Росен Божинов. На същата стойност е и вратарят на “Левски” Светослав Вуцов.

Друг играч на Хулио Веласкес - Кристиан Димитров, е позициониран като 9-ия най-скъп играч от България с цена от 2,2 млн. евро, като пазарната му стойност скача в последните месеци.

Топ 10 се затваря от друг свързан със “сините” играч. Става дума за Борислав Цонев. Халфът е юноша на “Левски” и дълго време носи екипа на тима, а сега е част от ЦСКА 1948.

