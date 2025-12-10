ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Род Стюарт дойде с две гардеробиерки

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21887012 www.24chasa.bg

6 медала за България на световното по приобщаващо фигурно пързаляне

1916

Българките Ана Василева и Вяра Янева с треньор Милена Димитрова спечелиха общо шест медала на световното първенство по приобщаващо фигурно пързаляне за атлети със специални потребности, което се проведе в Лондон, съобщи БТА.

Василева се състезава в ниво L1 при жените и взе три златни отличия. Янева участва също при жените, но в ниво L4, и извоюва сребърен медал за волната си програма и два бронзови за елементи.

"Тимът е много доволен от постигнатите резултати, а Милена Димитрова благодари както на родителите, така и на цялата общност на фигурното пързаляне в България, специално на кънки клуб "Елит", в който тя работи със своята група", написаха от федерацията по фигурно пързаляне във фейсбук.

Сред организаторите на световното първенство в Лондон са Мина Здравкова и Кристофър Дейвис, които представяха България до 2021 година при танцовите двойки.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото