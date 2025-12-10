ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Род Стюарт дойде с две гардеробиерки

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21887013 www.24chasa.bg

Фен с изгаряния и полицай в шок зарази пиротехника на "Байерн" - "Спортинг"

2372
Снимка: Ройтерс

Двама души бяха ранени, след като фенове на "Спортинг" възпламениха пиротехнически средства на стадион „Алианц Арена" в Мюнхен по време на мача от Шампионската лига срещу "Байерн", който домакините спечелиха с 3:1.

Полицията съобщи в изявление, че 29-годишен фен, който не е участвал в инцидента, е откаран в болница с наранявания на ухото и изгаряния. Другият пострадал е 23-годишен полицай, който е получил шок от шума, създаден от феновете.

Полицията арестува двама заподозрени на 38 и 47 години. Двамата ще бъдат изправени пред съдия, който ще реши дали да им наложи наказание лишаване от свобода.

Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото