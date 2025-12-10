ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Род Стюарт дойде с две гардеробиерки

Линдзи Вон №1 в тренировката за първото спускане от сезона

Линдзи Вон се спуска в Санкт Мориц.

Американската легенда в алпийските ски Линдзи Вон, която е на 41 г., беше най-бърза в тренировка за първото спускане за жени за сезона от световната купа по ски алпийски дисциплини.

Оимпийскатата шампионка в дисциплината от 2010 г. записа време от 1,30,95 вин по пистата Корвилия в швейцарския курорт Санкт Мориц.

Настоящата олимпийска шампионка по спускане от Норвегия Кайса Викхоф Ли беше втора и с 0,59 секунди по-бавна, а италианката София Годжа, олимпийската шампионка на спускане през 2018 г., се класира трета с равно време с французойката Лора Гош.

Санкт Мориц е домакин на спускане в петък и събота, а в неделя - супергигантски слалом.

Линдзи Вон се спуска в Санкт Мориц.

