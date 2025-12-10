И мач от Лига Европа в разследването на залози в Турция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Докато разследването за футболни залози се разширява с арести на футболисти от елитната дивизия в Турция, местните медии цитират нови подробности, включително подозрителни залози, свързани с двубоя между "Фенербахче" и "Щутгарт".

Според всекидневника „Сабах" разследващите се фокусират върху залог, който правилно е предсказал, че халфът на "фенерите" Исмаил Юксек ще получи жълт картон в 98-ата минута на мача от Лига Европа през октомври.

Твърди се, че залогът е направен от Ерсен Дикмен, сътрудник на играча на "Фенербахче" Мерт Хакан Яндаш. И двамата са в затвора в очакване на съдебния процес за уреждане на мачове и незаконни залози.

Днес „Сабах" съобщи, че Яндаш е превел пари на Дикмен, който многократно е правил залози, специфични за играчи като Юксек, като например „ще получи картон" и „ще извърши поне три нарушения".

Разследващите са проследили множество победи в мачове на "Фенербахче", включително срещу "Славия" (Прага) през 2024 година. Твърди се, че Дикмен е направил 15 отделни залога, че Юксек ще извърши поне три нарушения. Юксек е извършил пет фаула, което прави всички залози успешни.

Междувременно, нападателят на "Щутгарт" Дениз Ундав отговори на обвиненията на пресконференция. Ундав, който беше замесен в сбиване с Юксек в края на мача, каза, че „не вярва", че той го е направил умишлено.

„Нормално е, дори да не беше направил нищо и аз бях започнал сбиването, да получи жълт картон", добави Ундав.