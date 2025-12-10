Росица Денчева победи германка в Египет

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Росица Денчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Шарм ел-Шейх (Египет) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българката победи участващата с "уайлд кард" представителка на Германия Аня Вилдгрубер с 6:4, 6:1 за 90 минути игра.

Двете си размениха по два пробива в началото на мача, след което Денчева взе подаването на съперничката си в десетия гейм и поведе в резултата. Във втората част тя доминираше изцяло, спечели първите пет поредни гейма и без проблеми затвори срещата.

Следващата й съперничка ще бъде номер 3 Жули Белграве (Франция).

На двойки Росица Денчева и Анна Хертел (Полша) са поставени под номер 2 в схемата и ще започнат директно от четвъртфиналите срещу Даря Хомуцянская и Полина Кухаренко (Беларус).