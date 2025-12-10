ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Род Стюарт дойде с две гардеробиерки

"Локомотив" падна 0:3 от "Динамо" в Букурещ

Снимка: nvl.bg

Волейболният вицешампион на България при мъжете "Локомотив Авиа" допусна загуба в първия си мач от европейските клубни турнири.

Пловдивчани отстъпиха при гостуването си на румънския "Динамо" (Букурещ) с 0:3 (21:25, 22:25, 16:25) в първи мач от 1/16-финалите на турнира за купата на ЦЕВ.

Първите два гейма бяха равностойни, но домакините успяха да ги спечелят с няколко по-добри отигравания в края. В третата част румънците поведоха в началото и запазиха аванса си, за да триумфират след 81 минути игра.

За "Локомотив Авиа" с по 10 точки завършиха Тодор Вълчев и Кристиян Алексов. Ивайло Дамянов и Жулиен Георгиев завършиха с 6 точки.

За "Динамо" реализатор №1 стана Пол Пета с 18 точки.

Реваншът ще се проведе на 6 януари в Пловдив. Тимът на треньора Найден Найденов се нуждае от победа с 3:0 или 3:1 на свой терен, за да докара развоя до "златен" гейм.

