Род Стюарт дойде с две гардеробиерки

"Левски" загуби 0:3 от германци пред погледа на националния селекционер Бленджини

Джанлоренцо Бленджини Снимка: Startphoto.bg

В първа среща от 1/16-финалите на европейския турнир CEV Cup волейболният ни първенец "Левски" загуби в в София от „Фридрихсхафен" с 0:3 (25:27, 21:25, 21:25).

Така състезателите на старши треньора Николай Желязков, който не можеше да разчита заради физически проблем на капитана Светослав Гоцев, трябва на реванша в Германия на 7 януари да бият с 3:0 и 3:1, за да се стигне до „златен" гейм.

Най-резултатен за „Левски", който изпусна 2 геймбола в първата част, и въобще в мача бе Тодор Скримов с 16 точки (4аса).

Победителят от този двубой ще срещне в 1/8-финалите на втория по сила европейски клубен турнир спечелилия дуела „Хартберг" (Ав) – „Ахел" (Бел).

Двубоят в зала "Левски" бе изгледан от националния селекционер на България Джанлоренцо Бленджини.

Джанлоренцо Бленджини

