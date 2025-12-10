"Сити" подпечата присъдата на Алонсо, би "Реал" насред Мадрид (резултати от Шампионската лига)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Манчестър Сити" взе голямото дерби от 6-ото завъртане в Шампионската лига. Воденият от Пеп Гуардиола тим победи насред Мадрид "Реал" 2:1. И по този начин подпечтата присъдата на треньора на "кралския клуб" Шаби Алонсо, който ще бъде уволнен след поражението.

Родриго откри за домакините в 28-ата минута, но още преди почивката англичаните обърнаха чрез Нико О'Райли (35') и Ерлинг Холанд (43'-дузпа). За "Реал" през цялото време на пейката остана човекът във форма - Килиан Мбапе. Френският ас на мадридчани има травма, а освен това е и със счупен пръст.

С успеха "Сити" си гарантира участие минимум в плейофите за Шампионската лига през зимата.

Лидерът във временното класиране "Арсенал" пък продължава да е единственият тим, който е с пълен актив след 6 мача в турнира на богатите -18 точки. Английският тим не срещна никакви затруднения като гост срещу "Брюж" и би 3:0. Нони Мадуеке (25,47) и Габриел Мартинели (56) донесоха успеха за отбора воден от Микел Артета.

Носителят на Шампионската лига за миналия сезон "Пари Сен Жермен" не успя да пречупи като гост "Атлетик" (Билбао). В Испания двата тима не успяха да си вкарат гол.

Други резултати:

"Карабах" - "Аякс" 2:4

"Виляреал" - "Копенхаген" 2:3

"Леверкузен" - "Нюкасъл" 2:2

"Бенфика" - "Наполи" 2:0

"Борусия" (Д) - "Будьо/Глимт" 2:2

"Ювентус" - "Пафос" 2:0