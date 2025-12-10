ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Род Стюарт дойде с две гардеробиерки

"Сити" подпечата присъдата на Алонсо, би "Реал" насред Мадрид (резултати от Шампионската лига)

Джуд Белингам пропусна чисто положение за "Реал" през втората част, след като пресили удара си над плонжа на Донарума. СНИМКА: РОЙТЕРС

"Манчестър Сити" взе голямото дерби от 6-ото завъртане в Шампионската лига. Воденият от Пеп Гуардиола тим победи насред Мадрид "Реал" 2:1. И по този начин подпечтата присъдата на треньора на "кралския клуб" Шаби Алонсо, който ще бъде уволнен след поражението.

Родриго откри за домакините в 28-ата минута, но още преди почивката англичаните обърнаха чрез Нико О'Райли (35') и Ерлинг Холанд (43'-дузпа). За "Реал" през цялото време на пейката остана човекът във форма - Килиан Мбапе. Френският ас на мадридчани има травма, а освен това е и със счупен пръст.

С успеха "Сити" си гарантира участие минимум в плейофите за Шампионската лига през зимата.

Лидерът във временното класиране "Арсенал" пък продължава да е единственият тим, който е с пълен актив след 6 мача в турнира на богатите -18 точки. Английският тим не срещна никакви затруднения като гост срещу "Брюж" и би 3:0. Нони Мадуеке (25,47) и Габриел Мартинели (56) донесоха успеха за отбора воден от Микел Артета.

Носителят на Шампионската лига за миналия сезон "Пари Сен Жермен" не успя да пречупи като гост "Атлетик" (Билбао). В Испания двата тима не успяха да си вкарат гол.

Други резултати:

"Карабах" - "Аякс" 2:4

"Виляреал" - "Копенхаген" 2:3

"Леверкузен" - "Нюкасъл" 2:2

"Бенфика" - "Наполи" 2:0

"Борусия" (Д) - "Будьо/Глимт" 2:2

"Ювентус" - "Пафос" 2:0

