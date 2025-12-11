"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Никола Цолов се класира 13-и в първия ден от тестовете във Формула 2, които се провеждат на пистата "Яс Марина" в Абу Даби (ОАЕ).

Пилотът на "Кампос Рейсинг" записа най-добра обиколка от 1:38.751 минути в следобедната сесия, изоставайки на 1.719 секунди от първия Оливър Гьоте с "МП Моторспорт". Втори и трети останаха пилотите на Invicta Racing Рафаел Камара и Джошуа Дюрксен.

Цолов дебютира във Формула 2 в Катар, а след това точно в Абу Даби записа първия си подиум в спринтовата надпревара с третата позиция преди същинското състезание, в което завърши 12-и.