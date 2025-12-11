ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Род Стюарт дойде с две гардеробиерки

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21888715 www.24chasa.bg

Никола Цолов се класира 13-и в първия ден от тестовете във Формула 2

1500
Никола Цолов

Никола Цолов се класира 13-и в първия ден от тестовете във Формула 2, които се провеждат на пистата "Яс Марина" в Абу Даби (ОАЕ).

Пилотът на "Кампос Рейсинг" записа най-добра обиколка от 1:38.751 минути в следобедната сесия, изоставайки на 1.719 секунди от първия Оливър Гьоте с "МП Моторспорт". Втори и трети останаха пилотите на Invicta Racing Рафаел Камара и Джошуа Дюрксен.

Цолов дебютира във Формула 2 в Катар, а след това точно в Абу Даби записа първия си подиум в спринтовата надпревара с третата позиция преди същинското състезание, в което завърши 12-и.

Никола Цолов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото