Пламен Андреев ще е титуляр за "Расинг" и в първенството

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вратарят Пламен Андреев, ще получи възможността да се докаже в следващите мачове на "Расинг" (Сантандер).

Титулярният вратар на на тима Йокин Ескиета получи мускулна травма в дясното рамо, съобщиха от клуба, без да уточняват колко време ще бъде извън терените.

До момента младежкият национал има два мача за купата, но най-вероятно ще пази и в следващите срещи от първенството на второто ниво на Испания. Така бившият капитан на "Левски" ще може да се докаже още повече пред треньорите.

Андреев премина в "Расинг" под наем от "Фейенорд".