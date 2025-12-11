Френски рефер, свирил на "Герена", с рекорд за дузпи в Шампионската лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Френският арбитър Клеман Тюрпен подобри рекорд за отсъдени дузпи в Шампионската лига, след като даде 11-метров удар за "Манчестър Сити" в края на първото полувреме при успеха на англичаните над "Реал" в Мадрид с 2:1.

Това бе 31-ата дузпа в най-престижния турнир за него. Тюрпен има 58 мача в Шампионската лига.

Третата му дузпа е за "Реал" срещу "Лудогорец" през 2014-а, вкарана от Кристиано Роналдо при 4:0 срещу българския шампион на мача в испанската столица.

Тюрпен е добре познато име в България. През 2020 г. той ръководи двубой от Първа лига между "Левски" и "Славия" на "Герена". Тогава "сините" паднаха 1:2.