ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Увеличиха 10 пъти гаранцията на шофьора, обвинен з...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21890504 www.24chasa.bg

Сестри Стоеви на 1/4-финал в Индия

1392
Сестри Стоеви в Индия Снимка: facebook.com/BadmintonBulgaria/

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на международния турнир по бадминтон от сериите "BWF Tour Super 100" в Кутак (Индия).

Сестрите, които са поставени под номер 1 в схемата, победиха Велиша Кристина и Агня Шри Рахаю от Индонезия с 21:19, 21:12 за 40 минути и записаха втори успех в надпреварата.

Стоеви поведоха със 17:11 по пътя си към успеха в първия гейм, а във втората част взеха аванс от 14:4 и без проблеми затвориха мача.

Съперничките им на четвъртфиналите ще станат ясни по-късно днес.

Сестри Стоеви в Индия Снимка: facebook.com/BadmintonBulgaria/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото