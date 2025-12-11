Насар спечели "Спортен Икар"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Карлос Насар е носител на наградата "Спортен Икар" на Фондация "Български спорт" за втора поредна година. Олимпийският и световен шампион по вдигане на тежести заслужи единодушно признанието, като през тази година за трети път стана европейски първенец на първенството в Молдова и завоюва световната титла със световен рекорд в изтласкването в категория до 94 кг на шампионата на планетата в Норвегия.

С пълно единодушие националният отбор по волейбол за мъже спечели "Спортен Икар" за Отбор на годината след второто място на световното първенство във Филипините.

За впечатляващо представяне са отличени скиорът-алпиец Алберт Попов, който завоюва победа на слалом в старт за Световната купа в Мадона ди Кампильо, както и сноубордистът Тервел Замфиров - световен шампион в паралелния слалом за мъже.

Церемонията по връчването на наградите "Спортен Икар" ще се проведе на 19 декември от 11 часа в Гранд Хотел София.

Фондация "Български спорт" отличи спортисти в десет категории, като тази година 33-ата церемония ще се проведе с подкрепата на Министерство на младежта и спорта и Български спортен тотализатор.

Всички носители на "Спортен Икар" за 2025 година в отделните категории:

Категория Спортен Икар на годината: Карлос Насар (вдигане на тежести) - за трети път европейски шампион, кат. 96 кг, с 2 световни рекорда на първенството в Молдова; световен шампион в двубоя и световен рекордьор в изтласкването в кат. 94 кг на първенството на Норвегия.

Категория Шампионско дълголетие: Радослав Янков (сноуборд) - бронзов медал на паралелния слалом на Световната купа в Канада.

Категория Отбор на годината: Национален волейболен отбор мъже - сребърен медал от Световното първенство във Филипините

Категория Впечатляващо представяне - Алберт Попов (ски) - победа в слалома за Светвоната купа в Мадона ди Кампильо;

- Тервел Замфиров (сноуборд) - световен шампион в паралелния слалом за мъже, в паралелния гигантски слалом и паралелния слалом за младежи.

Категория Пробив в световния спорт - Симеон Николов 19 г. (волейбол) - сребърен медалист от Световното първенство за мъже, с огромен принос за основен разпределител на отбора за отличието. Играе за руския Локомотив Новосибирск.

- Малена Замфирова 16 г. (сноуборд) - носителка на два сребърни медала в индивидуалното и злато с брат си Тервел в отборното на Световното първенство до 23 г. в Закопане. Втора в старта за Световната купа при жените в Криница. Втора и трета в паралелния гигантски слалом за ЕК в Банско. Избрана за най-добър млад спортист на Европа от ЕОК.

Категория Достойно представяне - Алекс Николов 22 г. (волейбол) - Сребърен медалист от Световното първенство за мъже, реализатор номер 1 на Световното и MVP в мач от Шампионската лига за своя клуб Лубе Чивитанова през декември 2025 година с впечатляващ брой точки.

- Божидар Саръбоюков 21 г. (лека атлетика) - пето място в скока на дължина на Световното първенство в Токио

- Милена Тодорова (биатлон) - 14-о място в генералното класиране за Световната купа с 404 точки, в топ 10 в някои спринтове в през март и 11-о място на летен биатлон в Мюнхен.

Категория Трайно присъствие в световния спорт - Йоана Илиева 23 г. (фехтовка) - с рекордно за кариерата й изкачване до номер 3 в Световната ранглиста на сабя при жените. С бронз на турнира за Световната купа в Кайро (Египет) и общо пет подиума от пет старта през този сезон.

- Стиляна Николова (художествена гимнастика) - европейска вицешампионка в многобоя и 3 златни медала на уреди на пръвенството за жени в Талин. 5 медала (4 сребърни и 1 бронзов) на Световното първенство за жени в Рио де Жанейро.

- Радослав Росенов (бокс) - за четвърти пореден път европейски шампион в категория до 60 кг за мъже до 23 години.

Специални награди за паралимпикс и дефлимпикс спортисти - Ружди Ружди (паралимпикс) - за шести път световен шампион в клас F55 на тласкането на гюле в шампионата на планетата за хора с увреждания в Делхи, Индия.

- Николай Христов (дефлимпикс) - бронзов медал в карате на Олимпийските игри за глухи спортисти в Токио.

Категория Мастърс - Петко Главинов 71 г. (плуване) - световен шампион с три медала от Световното мастърс първенство по плуване в Сингапур.

- Михаил Петров 25 г. (плуване) - световен шампион на 200 метра бруст, бронзов медал на 100 метра бруст от Световното мастърс първенство по плуване в Сингапур.

Специални награди на Фондация Български спорт - Отборно: Национален отбор по волейбол за девойки до 19 г - световен шампион в Осиек, Хърватия с треньор Атанас Петров.

- Бадминтон, сестрите Габриела и Стефани Стоеви - 5-о място на Световното първенство в Париж на двойки.

- Индивидуално: Калина Бояджиева 19 г. (кикбокс) - спечели три световни титли в Абу Даби в категория над 70 кг при жените в стиловете лайт контакт и пойнт файтинг.

Никола Цолов 18 г. (автомобилизъм) - второ място в генералното класиране при пилотите във Формула 3. Направи успешен дебют със седмо място в Катар във Формула 2, в чийто шампионат ще кара и през следващия сезон.

Иван Иванов 17 г. (тенис) - шампион на сингъл при юношите на "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ, полуфиналист на "Ролан Гарос".

Християн Касабов 18 г. (лека атлетика) - с два медала от Европейски първенства за юноши до 18 години и до 20 години на 110 метра с препятствия.

Станислав Митков (таекуондо) - сребърен медал от Световното първенство за младежи до 21 г. в Найроби, Кения.