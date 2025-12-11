Шеф в БФС: Търсим деца за футбола ни в Америка и Европа

Техническият директор към Българския футболен съюз Кирил Котев е поредният гост в подкаста на централата. Бившият централен защитник разказа любопитни подробности за активната си футболна кариера, сподели и за процесите, които се случват и предстоят да се случат в следващите месеци.

Един от тях е свързан с организацията на Евро 2028 при 19-годишните, където България ще бъде домакин. „Това е огромно признание към цялата федерация за нещата, които се вършат. Изключително съм щастлив, че най-накрая този труд, който полагаме всекидневно, се вижда. Една от основните причини е добрата комуникация, както на президента, така и на директорите, с ФИФА и УЕФА. Тепърва ни чака много тежка работа. Още в началото на новата година ще имаме доста срещи. Знаете, че ремонтът на стадион „Локомотив" продължава, има довършителни процедури и в Пазарджик. Доста работа ни чака по подобрение на инфраструктурата."

Шампионът с "Локомотив" (Пд) и ЦСКА разказа и за предстоящо събитие в САЩ, което е първо по рода си. През януари федерацията ще проведе кастинг за родни таланти, за да се запознае отблизо с качествата им.

„Това е проект, върху който работим повече от 6 месеца. Знаем, че има много българи, живеещи в Америка. Желанието ни е да видим абсолютно всички футболисти по цял свят, които могат да бъдат потенциални състезатели на България. Лъчезар Димов, както и един от селекционерите, ще пътуват за САЩ, за да проведат този кастинг. До момента знаем, че са над 70 деца, но до януари броят им ще се увеличи. Правим всичко по силите си, за да можем сега в Америка, а по-късно в Европа, да намерим нови имена."