Алонсо остава в "Реал", засега

Треньорът на "Реал" (М) Шаби Алонсо ще остане на поста си, поне засега. Това информират редица медии в Испания.

Смяташе, че двубоят с "Манчестър Сити" от Шампионската лига, загубен 1:2 от мадридския колос, ще е последен за младия начело на "белия балет". В последните 8 мача "Реал" има само 2 победи.

Според повечето източници в Испания обаче Алонсо няма да бъде уволнен сега и той със сигурност ще води отбора в мача с "Алавес" в неделя. Лош резултат там обаче вероятно ще доведе до раздяла с треньора.