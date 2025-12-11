МОК обявява решението си за трансджендърите в началото на 2026-а

Международният олимпийски комитет ще обяви критериите за допустимост на трансджендър спортистите в началото на следващата година, след месеци на обсъждания, тъй като се стреми да намери консенсус как най-добре да защити жените атлетки, съобщава „Ройтерс".

Въпросът е източник на противоречия, тъй като няма универсално правило за участието на трансджендър спортисти на Олимпийските игри, предава БТА.

МОК, под ръководството на новия президент Кърсти Ковънтри, през юни реши да поеме водещата роля в определянето на критериите за допустимост за олимпийско участие, след като това досега беше възложено на отделните международни спортни централи, което доведе до объркваща смесица от различни подходи.

Ковънтри създаде през септември работната група „Защита на женската категория", съставена от експерти, както и представители на световни федерации, за да проучи как най-добре да се защитят жените спортистки.

„Ще намерим начини да постигнем консенсус, който обхваща всички аспекти", каза Ковънтри на пресконференция в сряда след заседание на Изпълнителния борд на МОК.

„Може би не е най-лесното нещо, но ще направим всичко възможно, така че да защитим жените в спорта", добави тя.

Ковънтри заяви, че решение ще има през първите месеци на 2025 година.

„Искаме да сме сигурни, че сме разговаряли с всички заинтересовани страни, че сме отделили достатъчно време да обърнем внимание на всички детайли. Групата работи изключително добре. Не искам да ограничавам дейността ѝ, като казвам, че трябва да има конкретен краен срок, но се надявам, че в следващите няколко месеца и със сигурност през първото тримесечие на следващата година ще имаме ясно решение и посока, към която всички се стремим", каза Ковънтри, бивша олимпийска шампионка по плуване.

Една от възможностите е новата политика да бъде обявена и одобрена така, че да съвпадне със следващата сесия на МОК в Милано в началото на февруари, точно преди началото на Зимните олимпийски игри.

Преди решението на Ковънтри през юни, МОК дълго време отказваше да прилага универсално правило за участието на трансджендър атлети на Игрите, като през 2021 година инструктира международните федерации сами да изготвят свои насоки. Според действащите в момента правила трансджендър спортисти имат право да участват на Олимпийските игри.

Само няколко такива атлети са участвали на Олимпиада досега. Лоръл Хъбард от Нова Зеландия стана първият трансджендър спортист, който се състезава в различна полова категория от тази, с която се е родил, във вдигането на тежести на Олимпийските игри в Токио през 2021 година.

В момента някои международни федерации имат въведени правила, но други все още не са стигнали до това.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп забрани участието на трансджендър атлети в училищните спортове в Съединените щати, което според граждански организации нарушава правата на транс хората, докато Лос Анджелис се подготвя да бъде домакин на летните Олимпийски игри през 2028 година.

Тръмп, който подписа заповедта „Да държим мъжете извън женските спортове" през февруари, заяви, че няма да позволи на трансджендър атлети да участват на Игрите в Лос Анджелис.