Награждават сумист №1 на България за 2025 г.

В края на изключително успешната 2025 г, в която бяха спечелени общо 10 медала от големи първенства при мъжете и жените – 2 от Световно и 8 от Европейско първенство, Българската федерация по сумо ще покаже уважение към най-изявените си спортисти. Най-добрите сумисти и сумист №1 ще бъдат отличени на специална церемония, която ще се проведе на 15 декември 2025 г. от 15:00 часа в Good Point Gallery в София.