"Интер" загуби героя си от Шампионската лига до края на годината

Защитникът Франческо Ачерби може да пропусне остатъка от календарната година с "Интер", след като получи контузия в бедрото при поражението с 0:1 срещу английския "Ливърпул" в мач от Шампионската лига по футбол.

Бранителят бе сменен в 31-ата минута и от клуба потвърдиха за травмата.

"Франческо Ачерби премина медицински прегледи тази сутрин и те потвърдиха, че той има разтежение на мускул в бедрото на десния крак", съобщават от "Интер". С травма е и Хакан Чалханоглу, който бе заменен принудително и няма да играе срещу "Дженоа" в неделя.

През миналия сезон Ачерби се превърна в големия герой за "Интер" в Шампионската лига, след като вкара победния гол в 1/2-финалите срещу "Барселона" и така неговият тим отиде да спори за най-важния трофей в европейския футбол.