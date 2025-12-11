Следващите 3 мача решават бъдещето на Алонсо в "Реал"

Кредитът на доверие към треньора бе до януари и суперкупата в Саудитска Арабия

Следващите три мача на “Реал” (Мадрид) срещу “Алавес”, “Таларега” за купата и “Севиля” са решаващи за съдбата на треньора Шаби Алонсо. Ръководството на испанския гранд реши да съкрати срока за решение след загубата с 1:2 от “Манчестър Сити” в Шампионската лига. Преди се смяташе, че ще се изчака до януари, когато са двубоите за суперкупата в Саудитска Арабия, но сега проблемът трябва да се реши по-бързо.

Уволнението на Алонсо е почти сигурно и вече започнаха залозите кой ще го смени. С най-големи шансове - 33%, е Юрген Клоп. С 25% е оценено трето завръщане на Зинедин Зидан начело на тима. Легендата е тренирал единствено “Реал” в кариерата си. На трето място с 9% идва наставникът на “Кристъл Палас” Оливер Гласнер, който има купа и суперкупа на Англия, победа с “Айнтрахт” в Лига Европа. 8% дават на Андони Ираола, който води “Борнмут”. Роберто Ди Дзерби, Унай Емери, Симоне Индзаги и Стивън Джерард са с 6%. Гарет Саутгейт и Диего Симеоне са с по 5%. И накрая са един куп треньори като Пеп Гуардиола, Луис Енрике, Франк Лампард, Марсело Биелса, Жозе Моуриньо, Микел Артета и още куп треньори.

Самият Алонсо пък вече е топфаворит да смени Арне Слот в “Ливърпул”. След него се нареждат Гласнер, Клоп, Джерард и Ираола.

Драмата в “Реал” се засилва и от пълната незаинтересуваност на Винисиус на терена. Формата му, след като не спечели “Златната топка”, е направо отчайваща и всички твърдят, че има конфликт с Алонсо.

Мачът с “Манчестър Сити” ще се запомни и с рекорда на Клеман Тюрпен. Френският рефер, който по време на пандемията свири мача “Левски” - “Славия”, даде 31-ата си дузпа в Шампионската лига, което не е правил нито един друг рефер. От нея Ерлинг Холанд вкара победния гол и вече има 55 попадения в турнира. Реално Тюрпен свири и друга дузпа в началото на мача, но я отмени след намеса на ВАР.

Доста проблеми имаше “Пари Сен Жермен” в Билбао. Носителят на трофея така и не успя да вкара на “Атлетик” и мачът завърши 0/0, а след това автобусът му бе помлян с камъни от баските привърженици.

Реално загубата на "Реал" бе очаквана, защото този сезон испанските клубове имат само една победа над английски и тя е на "Барселона" срещу "Нюкасъл".