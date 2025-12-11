Историята срещу "Арсенал" в Шампионската лига

"Арсенал" стартира перфектно с 6 победи в 6 мача, което е лоша новина. Досега това са правили 14 отбора, като само два от тях печелят трофея накрая. Това са "Байерн" през 2020 г. и "Реал" през 2024 г. Два - "Милан" и "Ливърпул", стигат до финала през 1993 и 2022 г. И всички останали приключват преди решителния мач.

Миналото издание на Шампионската лига "Ливърпул" тръгна с 6 победи, само да отпадне в първия си сблъсък от елиминациите от "Пари Сен Жермен" след изпълнение на дузпи. Заради представянето на французите промениха системата при жребия този сезон, като най-добрите в шампионатната фаза са домакини на реваншите в елиминациите.