Росица Денчева удари французойка и е на 1/4-финал в Египет

Тенисистката ни Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в Шарм Ел Шейх (Египет) с награден фонд 30 хиляди долара.

Денчева победи поставената под №3 и №286 в световната ранглиста Жюли Белграве (Франция) с 6:4, 6:2. Двубоят продължи час и 23 минути.

18-годишната Денчева изостана с 1:4 в първия сет, но спечели следващите пет гейма за 6:4. Добрата серия на българката продължи и във втората част, като поведе с 4:1 по пътя си към крайната победа.

На четвъртфиналите Росица Денчева ще играе утре срещу американката Хиба Шейх.

Българката и Ана Хертел (Полша) пък загубиха в първия кръг на двойки с 5:7, 6:1, 4-10 от Полина Кухаренко и Даря Хомуцянская от Беларус.