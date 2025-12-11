"Левски" лесно на 1/4-финал за купата, "сините" минаха без проблеми през "Витоша" (Бистрица)

“Левски” е първият 1/4-финалист за купата на България. “Сините” не срещнаха никакви трудности срещу аматьорския “Витоша” (Бистрица) и спечелиха 3:0 на “Герена” в последния си мач за 2025 г. По този начин отборът на Хулио Веласкес изпълни програма максимум от лятото до зимата - игра 8 мача в европейските турнири, завършва календарната година като лидер в класирането и е в борбата за националното отличие.

Резултатът в София бе открит още в 11-ата минута, когато Румен Гьонов си вкара автогол. Радослав Кирилов направи 2:0 в 52-ата мин. Марин Петков се разписа, за да стане резултатът класически, в 63-ата мин.

Треньорът на “сините” Хулио Веласкес пък отново не изневери на себе си, за което напоследък бе много критикуван, и направи куп ротации в състава. От първата минута стартираха няколко от т.нар. титуляри, както и такива, които редовно се появяват от пейката.

Куп легенди на “сините” от славните години пък се събраха, за да отбележат 50 г. от една от най-големите победи на отбора - тази над “Аякс” с 2:1 и отстраняването на колоса след дузпи в КЕШ.

Сред присъстващите бяха участниците в историческия двубой като Воин Воинов, Георги Цветков, Краси Борисов, Стефан Аладжов, Стефан Стайков, Стефан Павлов, Емо Спасов и Николай Илиев – Галибата.

В памет на треньора, победил “Аякс” – Иван Вуцов, събитието бе уважено и от Руслан, Велислав и Светослав Вуцови.

На специалния обяд, организиран от сдружение “Сини сърца”, присъстваха и още десетки ветерани, оставили трайна следа в историята на “Левски”.

В същото време бившият страж на “сините” Пламен Андреев ще получи шанс да се доказва в испанската втора дивизия. Юношата на клуба в момента играе под наем в “Расинг” (Сантандер), където е преотстъпен от “Фейенорд”. Младежкият национал получаваше шанс само в срещите за купата. Сега обаче титулярният страж на отбора е с контузия и под рамката в срещите от първенството ще застане именно Андреев. (24часа)

Мазир Сула получи травма през първата част и бе заменен принудително от Веласкес.

СНИМКА: STARTPHOTO.BG