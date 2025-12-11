ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Самуел Ето'о сътвори невиждан фарс в Камерун

Невиждан фарс сътвори една от най-големите легенди на африканския футбол Самуел Ето'о.

Бившaта звезда на Камерун от няколко години е начело на футболната федерация, а в навечерието на купата на африканските нации самият Ето'о сътвори нешо уникално - родината му да има 2 национални отбора. Легендата твърди, че е уволнил селекционера Марк Брис, който вече обяви повиканите за турнира на Черния континент, започващ след десетина дни. Треньорът обаче е категоричен, че никой не го е уведомил, че не е работа, и тренира отбора. В същото време Ето'о е назначил нов селекционер Давид Паго, който също представи свой списък с повикани играчи, а в него фигурират съвсем различни имена. Аут от тези имена е най-голямата настояща звезда на Камерун - Венсан Абубакар. А причината е повече от скандална. Ето'о, който е рекордьор по голове с националната фланелка, не искал нападателят да го задмине. В момента Абубакар има 45 попадения за националния отбор, а легендата е с 11 повече.

