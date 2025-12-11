"Лудогорец" и ПАОК на Десподов не се победиха в Разград в страшна драма с обрати - 3:3 след негови гол и асистенция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Доминаторът в българския футбол през последните 14 години "Лудогорец" направи 3:3 с гръцкия ПАОК в 6-ия кръг на основния турнир в Лига Европа.

При победа домакините имаха сериозни шансове да прескочат в плейофите.

В състава на гостите от Солун титуляр беше бившият капитан на "Лудогорец" Кирил Десподов.

Именно българският национал сложи начало на първия обрат в резултата, като изравни за 1:1 в 39-ата минута.

"Лудогорец" поведе в 33-ата с гол на Петър Станич. Той се пребори в наказателното поле на ПАОК с четирима играчи на гостите, преди Магомед Оздоев да избие топката, която насочи към вратата на Иржи Павленка. Той отби, но при добавката Станич вкара отблизо шестия си гол в шест мача в Лига Европа.

Кирил Десподов обаче върна мача в изходна позиция с гола си 6 минути по-късно. Той получи извеждащ пас зад гърба на Антон Недялков от Лука Иванушец, след което изскочи сам срещу Бонман и технично го прехвърли с десния крак. По традиция Десподов не се зарадва след отбелязването на първия си гол в Лига Европа през този сезон.

Пак Десподов допринесе и за първия пълния обрат в резултата. В 48-ата минута. той центрира от пряк свободен удар в наказателното поле на "Лудогорец". Там вратарят Бонман не успя да се намеси, а защитниците изпуснаха Алесандро Воляко, който отблизо не сбърка за 2:1.

В 71-ата минута Петър Станич центрира от фаул в наказателното поле на ПАОК, където Диниш Алмейда успя да отклони топката към Оливие Вердон. Централният защитник на орлите се пребори със защитниците и отблизо направи 2:2.

Но "Лудогорец" не спря с атаките и съвсем скоро стигна до пълен обрат. В 77-ата минута вездесъщият Станич врътна топката в наказателното поле, където влезлият току-що Ивайло Чочев се извиси над Кеджиора и с глава направи безпомощен вратаря Павлинка.

В 88-ата минута Мади Камара удари напречната греда над Бонман, но в продължението на атаката тимът от Солун стигна до 3:3 минута преди края на редовното време.

Голът ще тежи на съвестта на капитана на домакините Антон Недялков, който се опита с глава да върне към вратаря се, но не успя да уцели добре топката. Тя попадна в Константелиас, който я върна в малкото наказателно поле, а там младият Анесис Миту я вкара в на практика опразнената врата.

Редовността на попадението беше преглеждано доста дълго от VAR, но в крайна сметка бе признато.

"ЛУДОГОРЕЦ": 39. Бонман, 17. Сон, 24. Вердон, 4. Алмейда, 3. Недялков, 26. Калоч, 14. Станич, 23. Дуарте, 37. Текпетей, 11. Видал, 29. Биле.

ПАОК: 1. Павленка, 3. Кени, 16. Кеджиора, 4. Воляко, 21. Баба, 27. Ождоев, 8. Мейте, 77. Десподов, 18. Иванушец, 11. Тайсон, 9. Чалов.