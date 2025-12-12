11,00 ч Ски, СК (ж), спускане в Санкт Мориц Eurosport 1
12,00 ч Голф MAX sport 1
12,45 ч Биатлон, СК в Хохфилцен MAX sport 1
15,00 ч Снукър Eurosport 1
15,15 ч Биатлон, СК в Хохфилцен Eurosport 2
16,35 ч Ски скокове, СК в Клингентал Eurosport 2
17,30 ч Футбол, "Черно море" - "Арда" "Диема спорт"
18,00 ч Баскетбол, "Дубай" - "Байерн" MAX sport 1
18,05 ч Ски бягане, СК в Давос Eurosport 2
19,30 ч Футбол, "Гройтер" - "Херта" "Диема спорт" 2
19,30 ч Футбол, "Динамо" (Др) - "Айнтрахт" (Бр) "Нова спорт"
20,00 ч Бокс, гала в Дубай bTV Action
20,00 ч Бокс Eurosport 2
20,45 ч Снукър Eurosport 1
21,30 ч Бокс, гала в Дубай, мач на Кубрат Пулев bTV
21,30 ч Баскетбол, "Партизан" - "Цървена звезда" MAX sport 1
21,30 ч Баскетбол, "Барселона" - "Олимпиакос" MAX sport 2
21,30 ч Футбол, "Унион" - "Лайпциг" "Диема спорт" 2
21,45 ч Футбол, "Лече" - "Пиза" MAX sport 3
21,45 ч Футбол, "Анже" - "Нант" "Диема спорт"
22,00 ч Футбол, "Реал С" - "Жирона" MAX sport 4
22,00 ч Футбол, "Уест Бромич" - "Шефилд Ю" "Диема спорт" 2
4,00 ч NHL, "Юта" - "Сиатъл" MAX sport 2