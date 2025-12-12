ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спорт по телевизията днес

Кубрат Пулевще се боксира тази вечер срещу осетинеца Мурат Гасиев, за да защитава регулярната си титла. Версията е на Световната боксова асоциация, двубоят е предвиден за 12 рунда. Снимка: Велислав Николов

11,00 ч Ски, СК (ж), спускане в Санкт Мориц Eurosport 1

12,00 ч Голф MAX sport 1

12,45 ч Биатлон, СК в Хохфилцен MAX sport 1

15,00 ч Снукър Eurosport 1

15,15 ч Биатлон, СК в Хохфилцен Eurosport 2

16,35 ч Ски скокове, СК в Клингентал Eurosport 2

17,30 ч Футбол, "Черно море" - "Арда" "Диема спорт"

18,00 ч Баскетбол, "Дубай" - "Байерн" MAX sport 1

18,05 ч Ски бягане, СК в Давос Eurosport 2

19,30 ч Футбол, "Гройтер" - "Херта" "Диема спорт" 2

19,30 ч Футбол, "Динамо" (Др) - "Айнтрахт" (Бр) "Нова спорт"

20,00 ч Бокс, гала в Дубай bTV Action

20,00 ч Бокс Eurosport 2

20,45 ч Снукър Eurosport 1

21,30 ч Бокс, гала в Дубай, мач на Кубрат Пулев bTV

21,30 ч Баскетбол, "Партизан" - "Цървена звезда" MAX sport 1

21,30 ч Баскетбол, "Барселона" - "Олимпиакос" MAX sport 2

21,30 ч Футбол, "Унион" - "Лайпциг" "Диема спорт" 2

21,45 ч Футбол, "Лече" - "Пиза" MAX sport 3

21,45 ч Футбол, "Анже" - "Нант" "Диема спорт"

22,00 ч Футбол, "Реал С" - "Жирона" MAX sport 4

22,00 ч Футбол, "Уест Бромич" - "Шефилд Ю" "Диема спорт" 2

4,00 ч NHL, "Юта" - "Сиатъл" MAX sport 2

