Кобрата е по-тежък с над 10 кг от Железния

2352
Миналата година Кубрат Пулев стана първият българин със световна титла при най-тежките професионалисти. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Кубрат Пулев е по-тежък с над 10 килограма от поредния си съперник на ринга.

Утре вечер в Дубай българската звезда в тежка категория на професионалния бокс среща Мурат Гасиев, за да защитава регулярната си титла. Версията е на Световната боксова асоциация, двубоят е предвиден за 12 рунда.

На кантара по-големият от братята Пулеви закова 115 кг, докато съперникът му - осетинец от Владикавказ, известен като Железния, бе 104,7 кг.

Кубрат бе представен като Кобрата от София и бивш европейски шампион и по традиция се появи с музиката от “Притури се планината”, с която излиза и на ринга.

