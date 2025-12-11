Веласкес: Сезонът за "Левски" до момента е изключително позитивен

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес даде положителна оценка на сезона дотук. Той говори след победата над третодивизионния „Витоша" (Бистрица) с 3:0 в 1/8-финалите на турнира за купата на България.

„Днес беше от онези типични мачове, в които малко можеше да спечелим, а много да загубим. Бяхме задължени да минем в следващия кръг. Противникът пък нямаше какво да губи. Ако не влезеш по адекватен начин в такъв тип мачове може да имаш проблеми. Затова е важно в този вид мачове да отбележиш бързо гол, за да ти даде това спокойствие за останалата част от мача.

Вкарахме бърз гол, но това, което ни липсваше, за да ни даде спокойствие в играта с топка, бе вторият гол. Беше от онези мачове, в които повече си поиграхме, отколкото да покажем игра. Това обаче също е нормално в някаква степен. Отборът показа, че е концентриран до последния съдийски сигнал.

Можеше да приключим мача с доста по-добър резултат, ако си бяхме реализирали някое от положенията. Беше важно да победим и да преминем в следващия кръг. Трябваше да сме добре подредени от първата до последната минута", започна Веласкес.

„Сула има мускулна травма. Все още не знам дали е сериозна травмата, но тепърва ще го прегледат. Вече отговорих каква е равносметката ми за годината. Няма какво по-различно да кажа. Предишния сезон го оценявам като позитивен за нас, имайки предвид всички обстоятелства при нашето пристигане. След това всичко се разви във възходяща линия, благодарен съм на играчите, които бяха част от отбора и на тези, които напуснаха. Успяхме да се класираме за европейските клубни турнири.

Завършихме втори – нещо, което отдавна не се бе случвало на „Левски". В момента сме пред „Лудогорец", което отдавна не се е случвало. Започнахме добре този сезон, малко ни остана да влезем в групова фаза на турнирите. Движим се във възходяща линия както за Купата, така и в първенството. Играем стабилно, стил и играем разпознаваемо. Всичко това води да имаме добър актив от точки. Това се дължи на отношението на футболистите. Нещо, което искам да отбележа е невероятната подкрепа на публиката. Показват отношение и уважение навсякъде, не само на стадиона. Оценката е изключително положителна.

Но в крайна сметка всичко е в миналото, трябва да се концентрираме върху настоящето и това, което предстои. Трябва ни положително мислене, на базата на което да се опитваме да израстваме и всеки ден да сме малко по-добри от вчера. Продължаваме да работим ден за ден", направи анализ на годината испанският специалист.

„Горд съм с играчите си и съм им благодарен. Трябва да почиват, да се забавляват, да се наслаждават на свободното си време, защото в първенството по-дългите дни за почивка са сега, лятото няма време за това. Това, което искам да пожелая е здраве на абсолютно всички и всеки да има прекрасна година и хубави празници", завърши Веласкес.