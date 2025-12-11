Треньорът на "Лудогорец": Можеше и спечелим, но в края вратарят ни спаси

Треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо коментира зрелищното реми в Разград срещу гръцкия ПАОК в 6-ия кръг на Лига Европа.

"Стана мач с 6 гола и много положения. Срещнахме силен, добре организиран съперник, който е подготвен тактически. Продължаваме да създаваме положения и да вкарваме голове, а три срещу ПАОК е много добре. Футболистите ни играят със сърце и това ме прави щастлив.

Със сигурност трябва да подобрим някои неща. През първото полувреме имахме големи шансове, но последното подаване не бе достатъчно добро. Равенството обаче е справедлив резултат. Да, можехме и да спечелим, но ПАОК бе много силен в последните минути и вратарят ни (Хендрик Бонман) спаси.

Остават ни два мача срещу "Рейнджърс" и "Ница", така че си зависи от нас дали ще продължим напред. Тази точка беше ключова. Предстои ни мач и в понеделник, след което ще играем за първенството и после излизаме в почивка две седмици. Ще се подготвим в Турция и се надявам да бъдем готови за гостуването в Глазгоу през януари", заяви норвежецът.