Десподов: Би било неуместно да празнувам като луд гол срещу "Лудогорец"

Капитанът на България Кирил Десподов коментира ремито 3:3 на неговия ПАОК при гостуването на бившия му тим "Лудогорец" в среща от 6-ия кръг на Лига Европа. Той записа гол и асистенция в Разград, като при попадението си показа с поведението си, че няма да празнува.

"Чувствах се много добре и винаги ми е приятно, когато се върна тук. Стадионът ме посрещна добре и съм благодарен", каза Десподов за sportal.bg.

"Мачът можеше да отиде във всяка посока. Накрая имахме шансове и да спечелим, но ги изпуснахме. Мисля, че стана интересен мач с много голове и много ситуации. Смятам, че и двата отбора ще продължат напред.

Това е старият ми отбор, когато отидох в ПАОК, поддържахме добри отношения. Уважавам ги и те ме уважават. Би било неуместно от моя страна да празнувам попадението си като луд. Казах, че ще направя всичко, за да спечели отборът ми. Ако някои казват, че може да не играя добре или да не играя срещу отбор от родината си, вероятно не ме познават добре", заяви нападателят, който има 128 мача с 49 гола за разградчани.