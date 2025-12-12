ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Димитър Митов спаси дузпа, но "Абърдийн" отпадна от Лигата на конференциите

3108
Димитър Митов спасява дузпата на Исмаел Дукуре. Снимка: Ройтерс

Вратарят на България Димитър Митов направи много силен мач за "Абърдийн", който обаче падна в Шотландия от "Страсбург" и така кръг преди края на същинската фаза на Лигата на конференциите е ясно, че тимът му няма да продължи в елиминациите.

Нашият вратар направи 5 спасявания, сред които и отразена дузпа на Исмаел Дукуре в 72-ата мин, и получи най-висока оценка от всички в своя отбор.

В 16-ата мин Марсиал Годо бе вкарал за гостите от Франция.

Така "Абърдийн" остана само с 2 точки на 33-ата позиция, а от 24-ата, който последна праща в следващата фаза, го делят 5.

