За първи път световният шампион в дартса взема 1 млн. лири

Рекорден награден фонд от над 5 млн. лири ще бъде раздаден на свотвното първенство по дартс, което стартира тази вечер в култовата лондонска зала "Александра Палас".

Новият повелител на мятането на стрелички по мишена ще прибере за първи път 1 млн. или почти двойно повече от миналия шампионат, в който на 17 г. триумфира английската сензация Люк Литлър.

Финалистът ще вземе 400 000, а полуфиналистите - по 200 000.

При отпадане на четвъртфинал се полагат по 100 000, на осминафинал - 60 000, в 3 кръг - 35 000, във втори - 25 000 и в първи - 15 000.