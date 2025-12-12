ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

18-годишен дебютант за България в световната купа по биатлон

2020
Георги Джоргов

18-годишният Георги Джоргов ще дебютира днес за България в световната купа по биатлон.

След силните си изяви през миналата седмица в купата на IBU с 3 поредни влизания в точките, от щаба ни са решили да дадат шанс на тийнейджъра в спринта на 10 км, с който в австрийския зимен център Хохфилцен стартира вторият кръг.

Георги ще бъде с номер 103. Другите наши са 9. Благой Тодев, 30. Владимир Илиев и 47. Антон Синапов.

При дамите ще сме представени от 6. Милена Тодорова, 55. Лора Христова, 69. Валя Димитрова и 80. Мария Здравкова.

