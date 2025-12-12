Верстапен: Ако новите правила във Формула 1 не ми харесат, си тръгвам

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ако новите правила не ми харесват, няма да се задържам дълго. Това заяви четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен.

От следващата година влизат в сила големите промени, чиято цел е да направят състезанията по-малко предвидими.

Досегашните хибридни V6 турбодвигатели ще бъдат заменени от хибрид 50:50 между агрегат с вътрешно горене и електромотор, а горивото ще бъде на биооснова. Очаква се максималната скорост на новите автомобили да достига 400 км в мач (досегашният рекорд е 378).

Изчезва системата DRS (по-популярна като подвижно задно крило). Вместо нея ще има различни комплекти подвижни крила отпред и отзад. Режимът Z с по-силно притискане ще се използва от пилотите при завои, а в режим Х ще се търси максимална скорост на правите.

