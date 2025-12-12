ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Само в "24 часа" на 12 декември: Грипът през декем...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21895812 www.24chasa.bg

Верстапен: Ако новите правила във Формула 1 не ми харесат, си тръгвам

1316
Макс Верстапен Снимка: Ройтерс

Ако новите правила не ми харесват, няма да се задържам дълго. Това заяви четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен.

От следващата година влизат в сила големите промени, чиято цел е да направят състезанията по-малко предвидими.

Досегашните хибридни V6 турбодвигатели ще бъдат заменени от хибрид 50:50 между агрегат с вътрешно горене и електромотор, а горивото ще бъде на биооснова. Очаква се максималната скорост на новите автомобили да достига 400 км в мач (досегашният рекорд е 378).

Изчезва системата DRS (по-популярна като подвижно задно крило). Вместо нея ще има различни комплекти подвижни крила отпред и отзад. Режимът Z с по-силно притискане ще се използва от пилотите при завои, а в режим Х ще се търси максимална скорост на правите.

Макс Верстапен Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото